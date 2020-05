Nuovo bollettino dell'emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato a oggi, domenica 17 maggio. Sono 84.844 i casi confermati di contagio, in aumento di 326 unità rispetto a ieri quando erano 84.518. In costante riduzione il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, arrivato a 4.480 , contro i 4.521 di ieri (meno 41). Diminuiscono anche i letti occupati in terapia intensiva, ora 255 (meno 13). I guariti salgono di 823 in un giorno, arrivando a 35.042. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 69 persone, in aumento rispetto al dato di ieri (39), il numero più basso da più di due mesi. Sale così a 15.519, purtroppo, il conto dei decessi totali da inizio epidemia. Il totale dei tamponi effettuati in Lombardia è arrivato a 576.359, con un incremento di 11.089 tamponi rispetto a ieri.

Gallera: Trend soddisfacente

Commentando i dati odierni l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera si è detto soddisfatto: "Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all’ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione".