Ha spruzzato lo spray al peperoncino in classe. Una bravata, come accaduto spesso in passato, che è però finita con tredici compagni in ospedale per intossicazione. L'episodio è accaduto questa mattina attorno alle 8.30 in una scuola media di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. A spruzzare per scherzo lo spray urticante è stata una bambina di 11 anni, che aveva portato da casa la bomboletta e l'ha voluta provare sul banco. Nel giro di poco tempo la sostanza urticante si è però diffusa nella classe e diversi compagni hanno iniziato a stare male. A scuola è stato chiesto l'intervento del 118, che ha inviato sul posto, in via Leonardo Da Vinci, quattro ambulanze e un'automedica. Tredici ragazzini e ragazzine tra i 10 e i 12 anni sono stati trasportati negli ospedali di Lodi e Piacenza: hanno tutti accusato sintomi da irritazione delle mucose ma, a parte un caso più serio, sono stati soccorsi in codice verde. Nessuno dei bimbi è in pericolo di vita. Nella scuola del Lodigiano sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco: questi ultimi si sono occupati di bonificare gli ambienti in maniera da consentire la ripresa delle lezioni. Ai carabinieri invece spetterà capire come la bambina si sia procurata lo spray al peperoncino.