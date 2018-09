Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Tradate, in provincia di Varese, con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. Lo scorso 7 luglio, fingendosi un cliente, si era incontrato con una prostituta cinese di 40 anni in un appartamento di Lodi. Una volta appartati, però, l'aveva rapinata: la donna aveva opposto resistenza e per questo era stata scaraventata dal 33enne fuori dalla finestra. Era stata trovata agonizzante sul marciapiede davanti casa, in via Borgo Adda, dopo il volo dal primo piano: portata all'ospedale San Raffaele, era stata operata con prognosi riservata. Fin da subito la polizia aveva escluso l'ipotesi dell'incidente, concentrandosi sulla pista di un'aggressione. I sospetti degli investigatori della squadra mobile di Lodi si erano concentrati sul 33enne, un cittadino romeno con precedenti per rapina e violenza sessuale, che era stato l'ultimo a contattare la donna. Le indagini sono state complesse, ostacolate dall'omertà delle altre donne cinesi dedite alla prostituzione. La polizia ha raccolto le sue prove grazie alle immagini riprese dalle telecamere della zona e alle intercettazioni telefoniche. Si è così risaliti al penultimo domicilio del 33enne, che prima di trasferirsi a Lodi aveva abitato per qualche anno a Tradate. Qui l'uomo è stato arrestato con le pesanti accuse.