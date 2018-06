in foto: Il centro wellness con piscina sequestrato

Due piscine, un centro benessere, una palestra e tre ristoranti. E ancora campi da calcetto e da tennis, bar e perfino una discoteca. Offriva tutto questo il "Pergola country club" di San Martino in Strada, in provincia di Lodi, frequentato da migliaia di persone in quanto polo più grande dello sport nel Lodigiano. Peccato però che, tra il 2013 e il 2016, i proprietari del centro non abbiano dichiarato i propri redditi, "dimenticandosi" anche di versare ritenute previdenziali Inps per i loro numerosi dipendenti. La maxi evasione fiscale, quantificata in oltre 14 milioni di euro, ha fatto scattare il sequestro preventivo dell'area di oltre 48mila metri quadri che ospita tutte le strutture e la denuncia del rappresentante legale della società, accusato di "omesso versamento di ritenute previdenziali" e "omessa dichiarazione".

La complessa indagine delle Fiamme gialle, che ha preso il nome di "Golden Wellness", ha permesso di acclarare l'omessa dichiarazione dei redditi dal 2013 al 2016, per un totale di 2.877.000 euro di imposte non versate. Allo stesso tempo, sempre tra il 2013 e il 2016, la società ha omesso di versare ritenute previdenziali Inps per 117mila euro. Il polo sportivo era stato voluto e realizzato 15 anni fa da un imprenditore lodigiano, che vi aveva investito circa dieci milioni di euro. Anche se non aveva presentato alcuna dichiarazione, la struttura è risultata essere frequentata da migliaia di avventori, con un esercizio continuo delle sue attività ricreative e di benessere: solo nel 2013 l’azienda contava ben 104 lavoratori dipendenti. Oltre al sequestro dell'area, i finanzieri hanno proceduto anche a sequestrare una quota di proprietà di una palazzina di pregio nel centro della città di Lodi.