in foto: Foto Facebook

Il corpo senza vita ricoperto di lividi. Così è stata ritrovata, con addosso solo il costume da bagno Josephine Odijie, la 35enne di origini nigeriane annegata in piscina domenica scorsa a Cavacurta di Castel Gerundo, in provincia di Lodi. Esclusa l'ipotesi di congestione di cui aveva parlato il convivente della donna, Stefano Acerbi, 78 anni, che al momento del ritrovamento del cadavere era in vacanza, fuori dalla Lombardia: lo stomaco della donna infatti era vuoto. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, ha spiegato che "a questo punto pur non escludendo nulla si indaga per l'ipotesi più grave, cioè quella di omicidio". Questa la pista battuta. Sarebbe esclusa invece la rapina in casa: "Abbiamo trovato diversi oggetti preziosi lasciati lì dove erano". E commenta le contusioni: "Stiamo anche cercando di capire perché la donna avesse diversi lividi un po' dappertutto, soprattutto sulle ginocchia e sui gomiti. Stiamo provando a capire se se li sia procurati da sola nel tempo oppure no. Vogliamo anche escludere con certezza che non ci siano correlazioni tra la morte di un uomo proprio davanti a cascina Reghinera martedì mattina scorso e la morte della stessa Josephine". Gli inquirenti hanno anche dato ordine di eseguire perizie tossicologiche sul cadavere della donna.

Morta annegata in piscina

Josephine Odijie è scomparsa domenica 3 giugno. Il suo corpo è stato ritrovato nella campagna lodigiana, all'interno di una grande cascina. Qui la donna abitava insieme al suo compagno che di mestiere fa l'agricoltore. Secondo le prime ricostruzioni svolte dalle forze dell'ordine, il dramma sarebbe accaduto intorno all'ora di pranzo, nel giardino esterno della struttura dove si trova una piscina.