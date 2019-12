C'è ansia per le sorti di Gemma, della quale non è ancora stato diffuso il cognome, ragazzina di 14 anni scomparsa da Lodi ormai da 5 giorni, lo scorso sabato 7 dicembre. Da quanto si apprende, intorno alle 15, la ragazza si è allontanata a piedi dalla casa famiglia nella quale era ospite nella cittadina lombarda, e da allora non si hanno più sue notizie. La zia della 14enne è intervenuta durante la puntata della trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?", lanciando un appello affinché la ragazza torni a casa e riallacci i rapporti con la sua famiglia, che vive a Milano.

"Chi l'ha visto?", sul suo sito internet, ha pubblicato anche una scheda informativa sulla ragazza. "Gemma, 14 anni, vive a Milano con la sua famiglia. Sabato 7 dicembre, intorno alle 15, si è allontanata a piedi da Lodi e non è più rientrata. Gemma sta attraversando un momento di difficoltà e potrebbe avere bisogno di aiuto. Non ha con sé né il cellulare né i documenti" si legge. Da quanto si apprende dalla scheda, la 14enne è alta 1 metro e 56 centimetri, ha i capelli rossi e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una felpa scura con cappuccio, pantaloni neri e scarpe Nike. È molto riconoscibile: ha lentiggini in viso e vari piercing, tra cui uno sulla parte destra del naso, uno sullo zigomo destro e uno sulla lingua.