Grossi disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza, teatro di un incidente ferroviario che non ha fortunatamente provocato alcun ferito. Poco prima delle 11, come ha informato Rete ferroviaria italiana, un locomotore trainato da un treno merci vuoto è deragliato all'altezza della stazione di Lodi. L'incidente come scritto non ha provocato feriti, ma il locomotore sviato ha bloccato i binari, mandando in tilt la circolazione sulla tratta interessata. Rfi in una nota ha spiegato che sono "possibili allungamenti dei tempi di viaggio, variazioni e cancellazioni per i treni diretti e provenienti da Milano, Mantova, Cremona e Piacenza. Sul proprio sito Trenord ha spiegato che, a causa dell'incidente, che ha coinvolto un locomotore di un'altra impresa, la circolazione della linea S1 è limitata a Milano Rogoredo: da qui partono autobus che fanno la spola tra la stazione di Lodi, fermando nelle stazioni intermedie. Le linee regionali coinvolte sono la Mantova-Cremona-Lodi-Milano, la Piacenza-Lodi-Milano e la Saronno-Milano-Lodi. Coinvolta anche la linea del passante S2, i cui treni fermano a Bovisa anziché a Rogoredo. Le cause del deragliamento del locomotore sono in fase di accertamento da parte dei tecnici di Rfi.