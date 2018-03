in foto: (Immagine di repertorio)

Lo hanno trovato agonizzante in un giardinetto a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano, con una profonda ferita al collo. Purtroppo, però, un ragazzo di circa 25 anni, probabilmente originario del Nord Africa non ce l'ha fatta: è morto poco dopo il trasporto in ospedale al San Gerardo di Monza. E adesso è caccia al suo assassino. Sembra assodato infatti che il giovane sia stato aggredito da qualcuno: i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni dovranno cercare di risalire al responsabile. Per farlo stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano nei pressi dei giardinetti in cui si è consumata l'aggressione, mentre contemporaneamente stanno raccogliendo eventuali testimonianze di chi potrebbe aver assistito all'aggressione.

Per stabilire le cause della morte si dovrà attendere l'autopsia

Sono stati alcuni passanti a trovare il ragazzo riverso in una pozza di sangue, attorno alla mezzanotte. Quando il personale del 118 ha soccorso il giovane, alcuni paramedici hanno praticato una tracheotomia d'urgenza per consentirgli di respirare. Questo intervento però ha influito sulla zona in cui il ragazzo era stato ferito, rendendo difficile capire se sia stato colpito da un proiettile, da un cacciavite o da un'arma da taglio. Bisognerà dunque attendere gli esiti dell'autopsia per avere qualche elemento in più su cui basare le proprie indagini.