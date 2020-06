Duro sfogo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore leghista nella mattinata di oggi, domenica 14 giugno, ha scritto un post sul proprio profilo Facebook ricordando di essere sotto scorta, decisione assunta qualche settimana fa dalla prefettura di Varese per via di alcune minacce e lettere minatorie ricevute dal politico. Fontana negli scorsi giorni aveva già denunciato il "clima di odio" nei suoi confronti e aveva anche presentato alla procura di Milano, che indaga sulle minacce ricevute dal governatore e sulle scritte "Assassino" comparse a più riprese sui muri di Milano, un dossier contenente alcuni dei messaggi minatori. Nel messaggio odierno sul social network ha però parlato esplicitamente "dell'odio politico che ha attaccato la Regione Lombardia" in questi ultimi mesi, definendolo uno "sciacallaggio" ed evidenziando come a suo parere il clima attuale sia "irrazionale, pericoloso per la nostra democrazia".

Il post pubblicato su Facebook: Clima irrazionale e pericoloso

Il post di Fontana doveva essere un messaggio di buona domenica ai cittadini lombardi, alla vigilia di ulteriori aperture di attività commerciali e ricreative (domani 15 giugno riaprono cinema, teatri, centri estivi per bambini, ma anche sale scommesse e slot): "Questa mattina, come sempre mi sono svegliato molto presto, ho pensato di fare una breve passeggiata, è domenica e staccare la mente prima di immergersi nel lavoro può far solo bene – ha scritto il governatore -. Mi stavo preparando quando ho razionalizzato, non posso uscire, sono sotto scorta e non mi sembra bello costringere gli agenti a seguirmi sebbene il loro attaccamento al lavoro non li farebbe batter ciglio". Qui arriva l'attacco di Fontana: "Sono sotto scorta da qualche settimana a causa dell'odio politico che ha attaccato la Regione Lombardia, quello sciacallaggio che ha cercato di infangare la mia Giunta proprio nel momento in cui il fronte della pandemia richiedeva più attenzione. Riscontro un clima irrazionale, pericoloso per la nostra democrazia, qualcosa nel Paese rischia di naufragare: la ragione".