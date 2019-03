Migliora la qualità dell'aria a Milano e in provincia: oggi, per il secondo giorno consecutivo, come fa sapere la Regione Lombardia, i livelli di pm10 si sono mantenuti entro i 50 microgrammi per metro cubo. A Milano e nei comuni della provincia sopra i 30mila abitanti, ma anche in quelli che avevano aderito su base volontaria, sono state dunque revocate le misure temporanee di primo livello per contrastare lo smog. A partire da domani, dunque, sono stati revocati i divieti alla circolazione automobilistica previsti.

La situazione che si è paventata a Milano e nella provincia, però, non è purtroppo uguale in tutte le città lombarde. I divieti alla circolazione adottati a causa della pessima qualità dell'aria, infatti, sono ancora attivi a Brescia, dove i livelli di pm10 hanno oltrepassato la soglia consentita per il quinto giorno consecutivo, a Lodi, dove il pm10 ha superato la soglia per due giorni consecutivi, e a Cremona e Mantova, dove i livelli di pm10 hanno superato la soglia addirittura per otto giorni consecutivi. Lo stop è previsto per i veicoli privati diesel Euro 3 compreso dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 18.30, mentre per i veicoli privati diesel Euro 4 il divieto vige tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30.