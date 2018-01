Una vicenda fortunatamente a lieto fine, ma che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi, arriva da Milano, dove un bambino di 10 anni, in piena sera, è scappato di casa, cominciando a vagare da solo per le strade del capoluogo lombardo. Come riporta Il Corriere della Sera, tutto inizia dopo un litigio tra il piccolo e i genitori: il bimbo aspetta che la mamma e il papà siano andati a letto e poi, intorno alle 22, scappa di casa. Prende un autobus, poi un altro, entra in un supermercato e poi comincia a camminare a piedi, raggiungendo via Vittor Pisani.

È qui che finalmente, dopo che sono trascorse già alcune ore dalla sua scomparsa, qualcuno si accorge di lui: dei passanti notano il bimbo, da solo, con un sacchetto del supermercato in mano, che si aggira nei dintorni. Lo fermano, lo distraggono, e nel frattempo qualcuno allerta la Polizia di Stato. Giunti sul posto, gli agenti prendono in custodia il piccolo e lo riportano a casa dove i genitori, che stavano ancora dormendo, non si erano accorti della sua assenza. Una vicenda come detto con un epilogo felice, dal momento che il piccolo sta bene e che non ha incontrato pericoli – che sarebbero potuti essere molteplici – sulla sua strada.