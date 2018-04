Una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. La giovane ieri pomeriggio si sarebbe lanciata dalla finestra della sua abitazione in zona Lorenteggio, cercando di suicidarsi. A spingerla al grave gesto, secondo quanto ricostruito dai poliziotti della questura di Milano, sarebbe stata una lite col suo fidanzato, un ragazzino suo coetaneo. Alcuni dettagli della vicenda, trattandosi di minorenni e di un tentativo di suicidio, non sono stati resi noti ed è giusto che rimangano sconosciuti. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 18: sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica, oltre agli agenti della questura. La ragazza è caduta dal secondo piano di un palazzo: è stata trasportata d'urgenza al Niguarda, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi ma per fortuna la ragazza non è in pericolo di vita.

Mentre procedevano le operazioni di soccorso, i poliziotti hanno ricostruito i motivi all'origine del gesto estremo della giovane: una lite tra fidanzatini, avvenuta pochi minuti prima del volo nel vuoto da parte della ragazza. La speranza è che adesso la giovane, una volta ripresasi dal trauma e dallo choc, possa riconsiderare quanto avvenuto e capire, con l'aiuto di esperti, che la sua vita vale sicuramente di più di un litigio o della fine di una relazione sentimentale.