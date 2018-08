Un uomo di 75 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Il 75enne, un pensionato, ha riportato un grave trauma cranico a seguito di una lite con il vicino di casa, un uomo di 46 anni. Il litigio risale alle 10.30 circa di questa mattina ed è avvenuto in un condominio in via Bixio a Vittuone, nel Milanese. A quanto pare il 46enne stava traslocando assieme al figlio, facendo molto rumore e parlando ad alta voce: la moglie del 75enne, una donna di 71 anni, è uscita sul pianerottolo per protestare ma è stata affrontata in modo brusco dal 46enne, che strattonandola l'ha fatta rientrare in casa. A quel punto sul pianerottolo è uscito anche il marito: tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, al culmine della quale il 46enne ha sferrato due pugni all'indirizzo del pensionato. Il 75enne dopo i colpi è caduto a terra, urtando la testa contro uno spigolo di marmo. Le condizioni del pensionato sono apparse subito gravi: l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Monza, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Il 46enne, resosi conto della gravità dell'accaduto, si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Sedriano. L'uomo, un cittadino albanese già noto alla giustizia per maltrattamenti contro la moglie, è stato fermato con l'accusa di lesioni aggravate: la speranza è che la sua posizione non si aggravi e che le condizioni di salute del pensionato aggredito possano dunque migliorare.