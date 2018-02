Una lite per gelosia, dopo una relazione sentimentale finita da poco. Questo il movente di un duplice accoltellamento che ha portato la polizia a intervenire in via Padova, a Milano. Una strada che cerca a fatica di scrollarsi di dosso la nomea di zona pericolosa, ma dove continuano a verificarsi episodi criminosi. L'ultimo ieri notte: due persone, entrambe sudamericane, si sono accoltellate a vicenda per questioni sentimentali. Si tratta di una transessuale di 30 anni e di un ragazzo di 22, entrambi peruviani. Tra i due c'era stata una relazione sentimentale, da poco interrotta dal ragazzo. La trans, che si fa chiamare Serafina, non aveva accettato la decisione del partner. Ieri lo ha contattato e con l'inganno, spacciandosi per un'altra persona, si è fatta invitare a casa del 22enne, che a quanto pare era in cerca di una prestazione sessuale a pagamento.

Entrambi sono stati fermati per tentato omicidio.

La 30enne si è presentata in casa pesantemente truccata e con una parrucca diversa dal solito: un espediente che a quanto pare ha funzionato, almeno all'inizio. Tra i due c'è stato un approccio sessuale, ma poco dopo il 22enne ha scoperto di essere stato ingannato: la violenta lite che ne è seguita è terminata con la 30enne che ha accoltellato al rene il 22enne e con il ragazzo che, seppur gravemente ferito, è riuscito a sua volta ad accoltellare alla spalla la sua ex compagna. Sono stati gli altri condomini, richiamati dal trambusto, a chiamare la polizia: gli agenti hanno trovato i due entrambi feriti e li hanno portati in ospedale. A preoccupare sono in particolare le condizioni del 22enne, ricoverato in prognosi riservata al San Raffaele. Appurata la dinamica della lite, entrambi sono stati posti in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio.