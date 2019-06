"Come ogni giorno, anche oggi sono orgoglioso di essere il sindaco di una città dove l’integrazione, l’innovazione, le azioni delle scuole vanno nella direzione di un vivere condiviso, nel rispetto dei valori e delle culture". Il sindaco di Cernusco sul Naviglio, Ermanno Zacchetti, è intervenuto così per mettere fine alle polemiche su una lezione di lingua e cultura araba che si è svolta in una classe di seconda elementare. Un'attività pensata per favorire l'integrazione di una bambina di origine egiziana, nata in Italia, finanziata con i fondi del distretto socio-sanitario (che comprende altri otto comuni della zona della Martesana) destinati a interventi sui servizi sociali, tra cui anche quelli per progetti di integrazione. "Cernusco sul Naviglio è una città aperta e solidale: teniamo i bambini fuori dalla battaglia politica", continua il primo cittadino del Partito democratico

Il sindaco: Teniamo fuori i bambini dalla battaglia politica

L'iniziativa non è piaciuta alla consigliera comunale leghista, Paola Malcangio, che ha parlato di "progetti buttati lì alla fine dell’anno lasciano il tempo che trovano" e ha annunciato un'interpellanza al primo cittadino. La consigliera critica l'idea di una lezione di cultura araba, sostenendo che "in quella classe sono presenti alunni di diversi paesi ma il progetto riguarda solo l’arabo. Non mi sembra corretto". L'amministrazione comunale sottolinea invece che "se un domani ci sarà un bambino di un'altra nazionalità con le stesse necessità i fondi potranno essere utilizzati anche per lui". Per il sindaco quella sollevata è quindi "una polemica strumentale e poco costruttiva". L'Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini "ha fatto richiesta per accedere al servizio di mediazione culturale, come prevede l'autonomia scolastica" e ha ottenuto il finanziamento. Il costo dell'attività, affidata alla cooperativa Farsi prossimo attraverso un bando, è stato comunque molto limitato: 120 euro.