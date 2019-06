"Oggi abbiamo fatto arabo. Ho imparato a scrivere il mio nome, ho imparato altre parole, abbiamo anche cantano una canzone". Una lezione di arabo rivolta agli alunni della seconda elementare dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, nel comune di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, ha scatenato un polverone tra le proteste di qualche genitore e le polemiche sollevate da alcuni esponenti politici. L'iniziativa, hanno spiegato i docenti, era legata a un progetto per l’integrazione di una bambina egiziana.

Critiche dalla Lega: È il mondo alla rovescia

"In un’istituto si spendono soldi per i madrelingua inglesi e scuola digitale e in quello di mia figlia si preferiscono progetti buttati lì alla fine dell’anno lasciano il tempo che trovano. Tra l’altro in quella classe sono presenti alunni di diversi paesi ma il progetto riguarda solo l’arabo. Non mi sembra corretto", ha commentato la consigliera comunale della Lega, Paola Malcangio, che ha presentato un'interpellanza al sindaco.

Secondo chi critica l'iniziativa, quella bambina non avrebbe problemi di integrazione, perché è nata in Italia e non ha difficoltà linguistiche. "L'intervento che non rientra nei casi di mediazione culturale, è urgente una spiegazione", ha dichiarato Malcangio."Qui non sono gli arabi che imparano l’italiano, ma il contrario, è un mondo che va alla rovescia”.

La scuola: lezione concordata con le famiglie

Il preside ha risposto spiegando che l'attività, costata 120 euro, è "un’iniziativa didattica, finalizzata all’inclusione, assunta nella sua autonomia dal team docente mediante l’attivazione delle risorse istituzionali presenti sul territorio" e che" tale bella iniziativa di mediazione culturale e facilitazione linguistica si inquadra nel protocollo di accoglienza del nostro Istituto". La lezione, hanno spiegato le maestre, è stata accolta con entusiasmo dai piccoli studenti.