Otto, il rottweiler trovato da solo su un tram di Milano, ha riabbracciato il suo proprietario. Si conclude così con un lieto fine la vicenda del cagnolone nero, trovato disteso lunedì sera su una vettura del tram 5 di Milano, all'altezza di via Amodeo. L'animale se ne stava disteso tranquillo, senza dare fastidio: ma alcuni passeggeri si erano giustamente allarmati per il fatto che fosse senza padrone e avevano avvertito i vigili. La polizia locale aveva preso in carico il cane e lo aveva portato al canile municipale di via Aquila, dove l'animale era stato visitato dai veterinari, che lo avevano trovato in buone condizioni. Nel frattempo la notizia del suo smarrimento, riportata da diversi mezzi di informazione, aveva fatto il giro della rete. Sui social in tanti avevano riconosciuto il rottweiler come il cane che accompagnava un senza fissa dimora che vive chiedendo l'elemosina e suonando il sassofono. E difatti, dopo un giorno, il proprietario dell'animale si è fatto vivo.

Il proprietario del cane è un senza fissa dimora austriaco

Si tratta di un ragazzo austriaco, corrispondente all'identikit che era stato fornito. Il giovane, che vive in strada e mangia alla mensa dell'Opera San Francesco in corso Concordia, deve essersi distratto e aver smarrito il suo cane, che al canile municipale era stato ribattezzato Otto. Il proprietario si è presentato nella struttura munito di tutti i documenti del suo amico a quattro zampe, d'altronde riconoscibilissimo per via della bandana rossa legata attorno al collo. I volontari del canile hanno restituito il cane al legittimo proprietario, raccomandandogli di prestare maggiore attenzione all'animale in futuro: Otto e il suo padrone si sono così potuti riabbracciare dopo la breve separazione.