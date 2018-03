Se ne stava accucciato in un angolo, senza dare fastidio ai viaggiatori, con lo sguardo triste e smarrito: un cane, un rottweiler, passeggero insolito del tram 5 di Milano, che collega la zona di Ortica all'ospedale Niguarda, è stato tratto in salvo dai vigili urbani. Ad allertare gli agenti della Polizia Municipale sono stati gli stessi passeggeri del tram, che non si aspettavano di trovarsi di fronte il cane, nell'ora di punta, sul mezzo pubblico. I vigili sono intervenuti quando il tram era alla fermata di via Amodeo: il cane era da solo, senza nessuna traccia del suo padrone, senza traghetta né collare, ma soltanto con una bandana rossa al collo.

L'ipotesi più plausibile al momento è che il cane sia stato abbandonato e che, vagando senza meta, sia incappato nel tram 5. È altrettanto probabile che il rottweiler sia scappato dalla sua abitazione o si sia smarrito. Il cane è stato preso in consegna, per il momento, dai ghisa milanesi e nelle prossime ore verrà deciso il suo destino: probabile che venga affidato al canile di via Aquila. Non è ancora noto se il rottweiler avesse il microchip, obbligatorio per legge, che potrebbe far risalire al suo proprietario.