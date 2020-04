Trenta morti e almeno 12 ricoverati in una casa di riposo con una capienza di un centinaio di persone. È la situazione denunciata nella Rsa Accorsi di Legnano, nel Milanese, su cui il deputato Riccardo Olgiati ha presentato un'interrogazione al Ministero della Salute.

Legnano, 3o morti e 12 ricoverati in casa di riposo

"Quello che sta succedendo alla casa di riposo Accorsi ha dell’incredibile", afferma il parlamentare spiegando che "la cooperativa che gestisce la struttura, la KCS Caregiver, è totalmente in silenzio". I familiari delle persone che sono ospiti della residenza sanitaria non avrebbero ricevuto nessuna informazione sulla situazione all'interno. "Per un periodo di tempo erano state sospese anche le videochiamate con gli ospiti, le poche notizie che filtrano arrivano da operatori che trovano il coraggio di dare qualche notizia nonostante la paura di perdere il lavoro", riferisce Olgiati

Nessuna notizia alle famiglie: presentata interrogazione parlamentare

"Come può una cooperativa (tra l’altro un colosso di enormi dimensioni) chiamata a gestire una situazione del genere abbandonare a se stessi le famiglie, ed a giudicare dai numeri anche gli ospiti, in un momento del genere?", si chiede l'esponente del Movimento 5 Stelle chiedendo ad Ats e Regione Lombardia di intervenire al più presto e mandare medici e infermieri "o tra qualche giorno in quella struttura di ospiti non ce ne saranno più". Nei giorni scorsi le famiglie dei degenti hanno presentato un esposto alla procura di Busto Arsizio, ma in attesa delle indagini chiedono azioni immediate per fermare l'emergenza sanitaria.



Nelle Rsa del Milanese 1.689 morti in meno di due mesi

La strage di anziani nelle case di riposo ha assunto a Milano e nell'hinterland dimensioni senza precedenti. Un bilancio, purtroppo ancora parziale, è stato presentato dal direttore generale dell'Ats Milano Città Metropolitana, Walter Bergamaschi. Dal 20 febbraio al 15 aprile nelle 57 Rsa di Milano e provincia sono morte 1.199 persone con sintomi riconducibili al coronavirus e 490 con tampone positivo. I decessi per covid sospetto o accertato sono quindi 1.689 in meno di due mesi.