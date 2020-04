Dal 20 febbraio al 15 aprile nelle 57 Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) di Milano sono morte 1.199 persone con sintomi riconducibili al coronavirus e 490 con tampone positivo. Lo ha comunicato il direttore generale dell'Ats Milano Città Metropolitana, Walter Bergamaschi. I decessi per covid sospetto o accertato nelle case di riposo milanesi sono 1.689 in meno di due mesi.

Coronavirus nelle case di riposo di Milano: sono 1.689 le vittime sospette o accertate

Il dg dell'azienda per la tutela della salute è intervenuto di fronte alla commissione consiliare congiunta Affari istituzionali e Politiche sociali del Comune di Milano. Sono 1.280 i decessi non attribuibili a covid, "ossia i decessi che si possono attribuire alla classica mortalità che nelle Rsa è comunque sempre piuttosto rilevante", ha spiegato Bergamaschi collegato in video conferenza, ricordando che nelle Rsa c'è una mortalità di fondo non attribuibile al virus che è piuttosto rilevante. "Si mantiene il rapporto tra morti Covid e morti non Covid delle settimane precedenti.- ha aggiunto – La mortalità complessiva, cioé il totale dei decessi rispetto agli ospiti della struttura è del 20 per cento, mentre la percentuale dei decessi per casi sospetti o accertati Covid sul totale dei decessi è del 56 per cento".

Direttore Ats: Aumento dei contagi negli ultimi giorni "non impetuoso"

Il direttore di Ats ha ricordato che sono in tutto 6.300 gli ospiti delle 57 Rsa di Milano e provincia: il contagio da coronavirus è stato accertato per 830 ospiti, di cui 80 con sintomi gravi sono stati trasferiti in ospedale. La percentuale dei pazienti covid con tampone positivo sul totale degli ospiti nelle Rsa è salita nel giro di una settimana dal 23 per cento al 26 per cento. "Un aumento non impetuoso", ha commentato Bergamaschi.