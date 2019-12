in foto: (Immagine di repertorio)

Un lieto evento, a pochi giorni da Natale, ha portato immensa gioia in una famiglia di Legnano, in provincia di Milano. Una donna di 34 anni ha dato alla luce una bimba. Non si è trattato però di un parto come tanti: la neonata, infatti, è venuta al mondo nell'abitazione dei genitori, in via Roma. A riportare il lieto evento è stata l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota. I fatti si sono svolti attorno alle 2 del mattino: la mamma della bimba aveva portato a termine una gravidanza senza particolari complicanze, ma ha ritardato troppo al momento di recarsi in ospedale. E così, questa notte, si è trovata improvvisamente alle prese con violente contrazioni che annunciavano l'imminente arrivo di sua figlia.

La mamma e la neonata, Noris, stanno bene: portate in ospedale per accertamenti

La donna ha chiamato la sala operativa del 118, i cui operatori le hanno fornito via telefono tutta la necessaria assistenza, mentre contemporaneamente sul posto, in via Roma, intervenivano un'automedica e un'ambulanza. Il personale di Soreu – Sala operativa regionale emergenza urgenza – ha fornito alla donna tutte le istruzioni per prepararsi al parto: nel frattempo però il personale paramedico è riuscito a raggiungere l'abitazione e ha così potuto assistere dal vivo la 34enne nel momento più delicato. Tutto si è svolto senza problemi: la piccola Noris è venuta al mondo tra le mura domestiche, e solo in un secondo momento mamma e figlia sono state portate per i necessari accertamenti all'ospedale di Legnano. Entrambe stanno bene: per loro, e per tutti i loro parenti, sarà sicuramente un Natale da ricordare.