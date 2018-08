Un'altro morto a causa della legionella: si tratta della quinta vittima e del 53esimo caso registrato nel nord Italia. E' un anziano di 70 anni, residente a Bresso. La presenza del batterio è stata riscontrata a nord di Milano. La vittima si trovava in vacanza in Calabria in compagnia della sua famiglia, quando, inaspettatamente, ha iniziato a sentirsi male ed è stato ricoverato d'urgenza per una crisi respiratoria. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Mater Domini di Catanzaro, dove è rimasto fino alla morte avvenuta il 13 agosto scorso. Le sue condizioni di salute infatti, erano apparse fin da subito, gravi.

Cinque persone morte di legionella

Sono cinque le persone fin'ora decedute dopo aver contratto il batterio. Anche le altre quattro persone erano anziane, tra gli 84 ai 94 anni, e il decesso era risultato da complicazioni sopraggiunte dopo aver contratto la malattia. Sono stati ricoverati tra l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e il Niguarda di Milano.

Che cos'è la legionellosi?

La legionellosi, infezione provocata dal batterio della legionella, come si legge sul portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica :