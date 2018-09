Sono state chiarite le fonti del contagio da legionella che ha causato un'epidemia nelle province di Brescia e Mantova, con oltre 400 persone ammalatesi di polmonite: il batterio era annidato nelle torri di raffreddamento di alcune aziende, che verranno presto sanificate. La scorsa settimana il Consiglio regionale lombardo ha ospitato la bislacca teoria, completamente infondata, del consigliere regionale della Lega Marco Mariani. Secondo l'esponente del Carroccio a portare la malattia in Lombardia sarebbero stati i legionari (notoriamente impiegati in Africa), motivo per cui "le ricerche dovrebbero essere estese a 365 gradi". A smontare la teoria di Mariani è stato il consigliere di + Europa, Michele Usuelli: "Temo che la sua suggestione sia imprecisa ed effettivamente anche un po' razzista – ha detto Usuelli, che è un medico – La malattia dei legionari prende il suo nome non perché i legionari lavoravano in Africa, ma perché in un convegno dei legionari in America (nel 1976, ndr), a causa di condizionatori dell'aria non ben puliti lì si era annidato il germe e c'è stata un'epidemia con dei morti".

La legionella non si trasmette da uomo a uomo

A rendere ulteriormente senza fondamento la teoria di Mariani, come riporta il portale Epicentro dell'Istituto superiore della sanità "non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana della malattia". Il video che contiene l'intervento dell'esponente leghista e la risposta di Usuelli è stato pubblicato sulla pagina Facebook di quest'ultimo, ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni.