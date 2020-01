in foto: Il salvataggio dell’escursionista da parte dei vigili del fuoco

Spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia che ieri pomeriggio sono intervenuti sul monte Grigna Settentrionale nel Lecchese per trarre in salvo un alpinista rimasto bloccato su una parete di ghiaccio: l'allarme è scattato intorno alle 13 di sabato 11 gennaio quando è stato richiesto l'intervento dei un elicottero nel canale del Nevaio a quota 2100 metri sopra al rifugio Betti-Buzzi per soccorrere una persona. L'uomo era rimasto bloccato su una parete di ghiaccio, e così, impossibilitato a muoversi, ha chiesto aiuto: immediatamente da Malpensa si è alzato in volo il "Drago 84" con a bordo gli aerosoccorritori: questi ultimi una volta individuato l'escursionista, si sono calati per recuperare l'uomo.

Una vittima sul monte Grigna il giorno dell'Epifania

Il monte Grigna è già stato protagonista nei giorni scorsi della cronaca locale: il giorno dell'Epifania, un 28enne originario della provincia bergamasca è morto dopo essere precipitato proprio sul monte del Lecchese. L'uomo è caduto per oltre 30 metri sulla zona di Pizzo della Pieve a circa 1300 metri di altitudine. Inutili i soccorsi immediati: per l'escursionista non c'era ormai più nulla da fare. Il suo corpo giaceva senza vita ed è stato recuperato dai soccorritori dopo.