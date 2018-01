I suoi parenti non avevano più sue notizie da Natale, giorno in cui Giacomo Valsecchi, 70enne di Civate in provincia di Lecco, si era allontanato dalla sua casa per fare un'escursione sui monti vicini. Da allora, dopo giorni di ricerche senza esito condotte da uomini del Soccorso alpino, della protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, con l'ausilio anche di cani molecolari, erano stati gli stessi parenti a continuare a cercarlo, anche se le speranze di ritrovarlo in vita si erano fatte via via sempre più flebili col passare dei giorni. Sono stati proprio i famigliari dell'uomo a ritrovarlo, purtroppo cadavere: il corpo del 70enne giaceva in un canalone vicino alla basilica di San Pietro al Monte, sulle montagne sopra Civate.

L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di un incidente.

Il ritrovamento risale a ieri mattina: alcuni parenti di Giacomo Valsecchi, il figlio e il fratello, avevano organizzato l'ennesima spedizione per cercarlo. I due hanno avvistato il suo corpo in una zona impervia, chiamando poi i soccorsi per il recupero della salma. Le operazioni non sono state agevoli. Resta da capire adesso cosa abbia provocato il decesso del 70enne, anche se l'ipotesi più probabile è che l'uomo, che conosceva bene la zona, sia rimasto vittima di un incidente durante la sua escursione e sia precipitato, perdendo la vita.