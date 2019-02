in foto: Maria Grazia Buttironi, morta il 14 febbraio del 2018

Decine di manifesti con la foto della moglie e la scritta: "Ciao Lella". Sono apparsi a Lecco oggi, giorno di San Valentino, e sono il gesto d'amore di un marito nei confronti della consorte. Un gesto tenero e commovente, perché la moglie, Maria Grazia Buttironi, per tutti Lella, è morta proprio nel giorno di San Valentino dello scorso anno dopo una lunga malattia. Protagonista di quella che sembra una dichiarazione d'amore che non conosce confini, né temporali né spaziali, è stato il lecchese Franco Rovelli. Dallo scorso anno l'uomo vive nel ricordo della moglie che ha lasciato un vuoto immenso nella sua esistenza.

L'ho fatto perché l'ho sempre amata e l'amo ancora

Maria Grazia Buttironi aveva 60 anni ed era originaria di Lecco: per oltre 30 anni ha vissuto a Olginate e faceva l'insegnante alle scuole elementari di Galbiate. Lo scorso anno, proprio nel giorno di San Valentino, una lunga malattia l'ha portata via. Per i funerali il marito aveva fatto preparare una bara particolare, dove gli amici e gli alunni della moglie avevano potuto lasciarle un ricordo o un saluto. Quest'anno, nell'anniversario della morte che cade in concomitanza con la festa di tutti gli innamorati, il marito di Maria Grazia ha voluto testimoniare con i manifesti l'amore che ha provato e continua a provare per la moglie: "Ogni giorno che passa per me è solo un giorno in più che non ho trascorso con lei", ha raccontato l'uomo al quotidiano locale "Il Giornale di Lecco": "L’ho fatto perché l’ho sempre amata e l’amo ancora", ha poi detto l'uomo, spiegando di aver deciso di affiggere i manifesti con il volto sorridente della moglie anche per far vedere ancora una volta il suo sorriso a tutte le persone che l'hanno conosciuta e amata.