in foto: (Foto Vigili del fuoco)

Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, per due persone che si trovavano su un furgone sulla strada statale 36 all'altezza di Perledo, in provincia di Lecco. Attorno alle 7, mentre percorrevano la galleria di Regoledo all'altezza del chilometro 74,700, il mezzo su cui si trovavano ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare. I due occupanti del veicolo per fortuna sono riusciti ad accostare e a scendere dal furgone, illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lecco e del distaccamento di Bellano: con l'ausilio di un’autopompa, un’autobotte e un’unità mobile speciale di protezione vie respiratorie sono riusciti a domare l'incendio, mettendo in sicurezza il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, invaso dal fumo.

Statale chiusa per oltre un'ora in direzione Milano: code e rallentamenti

La statale "Del Lago di Como e dello Spluga" era stata nel frattempo chiusa in direzione sud, verso Milano, con uscita obbligatoria a Bellano. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza e gli accertamenti della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, sono durati oltre un'ora. Per tutti gli altri automobilisti che percorrevano la ss36 in direzione sud ciò ha comportato code e rallentamenti, che sono stati gestiti dal personale dell'Anas e dalla Polstrada. Soltanto verso le 9 la situazione è progressivamente tornata alla normalità, con la riapertura prima di una corsia e poi dell'intera carreggiata in precedenza chiusa.