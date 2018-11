in foto: La foto delle pecore diventata virale (foto di Gualtiero Airoldi sul gruppo Facebook "Sei di Lecco se…")

Si stanno spostando a valle per la transumanza, in cerca di pascoli dove nutrirsi. Ma alcune pecore non hanno resistito al ricco menù offerto loro da alcune siepi di un condominio in via don Luigi Monza, a Lecco. E così sabato pomeriggio si sono messe a brucarle in ordine, allineate una accanto all'altra e sono state immortalate in questa posa da un fotografo locale, Gualtiero Airoldi. L'immagine è stata pubblicata assieme ad altre sul gruppo Facebook "Sei di Lecco se…" ed è diventata subito virale. Molti i commenti divertiti e ironici degli utenti: non è mancato chi, ricordando la recente proposta della sindaca Virginia Raggi a Roma, ha sottolineato come il Comune sarà contento per il taglio di erba gratis fatto dagli ovini.

Non sappiamo quanto contenti saranno stati i residenti dello stabile la cui siepe è stata presa d'assalto dalle affamate pecore: fatto sta che la foto effettivamente strappa più di un sorriso a chi non è coinvolto nella vicenda. In questi giorni la transumanza riguarda naturalmente molti greggi: scene come quella immortalata dal fotografo a Lecco si sono verificate anche in altri Comuni e sono del tutto naturale. A parte qualche disagio per gli automobilisti momentaneamente bloccati dal passaggio delle pecore non si segnalano problemi di alcun tipo.