"Tra poco me ne torno a casa mia, lasciatemi stare", aveva detto a chi era appena stato respinto mentre cercava di aiutarlo. Sarebbero queste le ultime parole del clochard morto l'altro ieri notte, tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, a Milano in zona Molino Dorino, dove per "casa" l'uomo intendeva la Romania, essendo originario di lì. Il suo corpo è stato trovato ieri mattina fuori dalla metropolitana quando una ragazza, preoccupata, ha avvertito gli addetti dell'Atm presenti in stazione che hanno a loro volta contattato la polizia e il 118, giunti sul posto con una volante e un'ambulanza che ne hanno dichiarato la morte. Le cause sono riconducibili al freddo.

Lo scorso febbraio era stato ricoverato per una frattura

Il nome del senzatetto è Nica Tudor. Era solito trascorrere giornate e nottate in prossimità della stazione metropolitana di Molino Dorino dove in svariate occasioni le unità mobili, "che ogni notte perlustrano la città per monitorare la situazione dei senza dimora e convincerli ad accettare un posto nelle strutture", come riferito dal Comune, avevano avuto modo di interagire con l'uomo. Non si sa esattamente da quanto fosse in Italia, ma – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – tre anni fa era riuscito a fare ritorno in Romania con l'aiuto di una associazione, salvo tornare poco dopo su suolo milanese. Lo scorso febbraio, invece, fu ricoverato per una frattura a una gamba per circa un mese, per poi tornare a vivere per strada.