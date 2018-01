La catena statunitense Domino's Pizza, sbarcata con successo in Italia nell'ottobre del 2015, continua la sua espansione nel Belpaese e assume. Sono 100 le risorse ricercate dalla catena, che in Italia ha 11 sedi tra Milano (dieci pizzerie) e Bergamo, oltre a un centro direzionale e logistico. Si cercano due tipologie di figure da inserire in azienda nei prossimi tre mesi, principalmente sul territorio milanese. Le posizioni lavorative aperte sono quelle di "insider" e "driver". I primi sono gli addetti alla preparazione delle pizze che lavorano nelle diverse pizzerie, mentre i "driver" sono gli addetti alle consegne. Per entrambe le figure sono richieste ai candidati ottime doti relazionali, orientamento al cliente e alla vendita, flessibilità e spirito di squadra. I nuovi assunti lavoreranno sotto la supervisione dello Store manager: il contratto offerto è di lavoro dipendente, nella prima fase prevalentemente part-time e successivamente, per chi proseguirà la propria carriera nell'azienda, di tipo full-time.

Ecco come candidarsi.

Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti richiesti, si può inviare una mail all'indirizzo risorseumane@dominositalia.it, allegando il proprio curriculum. Le persone selezionate saranno formate internamente nel punto vendita nel quale lavoreranno. Attualmente sono già 200 le persone impiegate da Domino's Pizza in Italia: nel mondo la catena, fondata in Michigan nel 1960, ha oltre 14mila pizzerie in più di 85 Paesi. "Stiamo ottenendo ottimi risultati – ha commentato Alessandro Lazzaroni, master franchisee di Domino’s Italia – sempre più clienti ci stanno scegliendo perché riconoscono la qualità e l’originalità dei nostri prodotti, oltre che l’unicità del nostro servizio. Tutti fattori che ci hanno permesso di ampliare velocemente la nostra rete, supportati da una solida squadra di lavoro che è riuscita a trasmettere al pubblico la nostra passione tutta italiana della buona pizza, garantita da ingredienti selezionati e dalla tecnologia made in USA che ci permette di mantenere la promessa di un servizio inimitabile. Oggi puntiamo ad ampliare il nostro team – conclude Lazzaroni – e la vera sfida è trovare persone che vogliano mettersi in gioco e crescere insieme al nostro business, in un contesto internazionale, giovane e stimolante".