in foto: Laura Pausini all’ospedale di Lodi con Valeria Sorli, direttrice della testata che ha lanciato l’appello del piccolo Fabio Muroni

È arrivata con il suo sorriso e la sua semplicità, realizzando il sogno di un suo piccolo grande fan. Visita a sorpresa ieri di Laura Pausini all'ospedale Maggiore di Lodi, dove è ricoverato il dodicenne Fabio Muroni. Il bimbo, affetto dalla nascita dalla "sindrome di West", malattia degenerativa che causa tetra paresi spastica ed encefalopatia, nei giorni scorsi tramite una lettera diffusa sulla testata "La gente che piace" aveva espresso il desiderio di incontrare la cantante, di cui è un grande fan: "Sin da piccolo i miei genitori mi facevano sentire la tua musica e quando sentivo la tua voce mi tranquillizzavo, anche quando ero in America per i periodi di riabilitazione intensiva la tua voce e le tue canzoni mi accompagnavano nei momenti tristi e felici, ogni volta che uscivi con una nuova canzone riconoscevo subito che eri tu – aveva scritto il padre di Fabio, Vittorio, a nome del figlio, lanciando poi un appello – In questo momento non sto attraversando un buon momento anzi, a detta dei medici non so quanto possa andare avanti, mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale, ti ringrazio per tutto".

Detto fatto: ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, Laura Pausini si è presentata nel reparto di Pediatria facendo una sorpresa a tutto il personale, ai famigliari di Fabio ma soprattutto al bambino, che ha potuto così realizzare il suo sogno: "Ciao Fabio, hai visto che son riuscita a venire a trovarti? – ha detto Laura non appena ha incontrato Fabio, come si vede in un video pubblicato sulla pagina Facebook del bambino – È stata tutta una coincidenza – ha spiegato poi la Pausini – pensa che non avevo mai letto il tuo messaggio fino all'altra sera, il giorno prima di venire a Milano. Sono felicissima di conoscerti!". La cantante ha donato al piccolo fan una copia del suo nuovo cd, invitando poi la famiglia a un suo concerto. La speranza è adesso che le condizioni di salute di Fabio, che a gennaio si è sottoposto a una tracheotomia dalla quale non si è ancora pienamente ripreso, possano migliorare consentendogli di recarsi a sentire il suo idolo musicale.