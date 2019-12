"Carissimi amici, a causa di un incidente stradale è venuto a mancare mio caro marito Johnny. Chiedo a voi tutti una collaborazione per sapere se qualcuno ha visto l'incidente avvenuto a Puegnago del Garda perché al momento sono l'unica testimone nonostante ci fossero tre auto quando è avvenuto l'impatto. Grazie di cuore". È l'appello diffuso du Facebook da Cristina Folli, la moglie del 51enne Giovanni Borra, morto sul colpo in uno schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26 anni a Puegnago del Garda, nel Bresciano.

Scontro mortale a Puegnago, l'appello della moglie di Giovanni Borra

Il terribile incidente si è verificato attorno alle 16.30 di domenica 15 dicembre in via Aldo Merler. Le due auto si sono scontrate frontalmente: l'impatto è stato talmente violento che una delle vetture si è ribaltata. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia stradale. Al momento le uniche testimoni dell'accaduto sarebbero proprio la moglie e la figlia del 51enne, che hanno assistito alla scena dallo specchietto retrovisore della loro automobile. La donna con il suo appello ha invitato chi era presente sulla scena a farsi avanti per raccontare quello che ha visto.

Il messaggio del cognato: Non si può ammazzare così

Anche il fratello della donna, Rodolfo Folli, ha pubblicato un messaggio: "È morto mio cognato Johnny, marito di mia sorella Cristina, stava portando la macchina a sua figlia quando un ragazzo di Soprazzocco che veniva su a folle velocità, dopo aver sorpassato tre auto sul rettilineo che porta a Puegnago, non è riuscito più a controllare l'auto, ha sbandato nella corsia opposta. Uno schianto terribile, non c'è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figlie, non è giusto ammazzare un padre di famiglia cosi".