È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 dicembre, a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Un uomo di 51 anni, Giovanni Borra, è morto sul colpo in uno schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26 anni, rimasto a sua volta gravemente ferito nell'incidente e adesso ricoverato in ospedale in condizioni critiche. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 16.30 in via Aldo Merler. Per cause ancora da accertare le due auto su cui si trovavano la vittima e il ragazzo ferito si sono scontrate frontalmente: l'impatto è stato talmente violento che una delle due vetture si è ribaltata.

La vittima era titolare di un negozio di alimentari: lascia moglie e due figlie

Ad assistere, impietrite, allo schianto, sono state secondo quanto riporta il quotidiano locale "Il Giornale di Brescia" la moglie e una delle due figlie della vittima, che hanno visto dallo specchietto retrovisore della loro vettura ciò che è accaduto al loro caro. Una circostanza che aggiunge ulteriore dolore a quanto avvenuto. Sul posto l'Areu ha inviato quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Purtroppo al momento dell'arrivo dei soccorritori per Giovanni, titolare di un negozio di alimentari a Puegnago e per questo molto conosciuto, non c'era ormai più niente da fare. L'altro ferito, un ragazzo originario di Soprazocco, è stato invece trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato in condizioni gravissime. Spetterà adesso alla polizia stradale di Salò e ai carabinieri di Gardone Riviera ricostruire nei dettagli la dinamica e le responsabilità dell'incidente: accertamenti che non serviranno, purtroppo, a restituire alla famiglia di Giovanni il loro caro.