in foto: foto di repertorio

Gravissimo incidente tre giorni fa a Lainate, paese dell'Hinterland milanese, in via Adige, dove due ragazze di 15 anni che viaggiavano su un monopattino elettrico si sono scontrate con un'automobile. Le due, è stato appurato fossero in contromano e senza casco. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno medicato le ragazzine prima di portarle in codice giallo in ospedale. Inoltre, sul luogo dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le ragazzine senza casco e in contromano

Secondo quanto comunicato, le due ragazzine erano sprovviste del casco, obbligatorio per i minorenni che utilizzano un monopattino elettrico, e sarebbero sbucate da una via laterale in contromano, colpendo la fiancata dell'auto che invece viaggiava regolarmente sul suo senso di marcia. Una volta arrivate in ospedale, una delle due 15enni, quella che non stava guidando, avrebbe manifestato traumi più seri del previsto, motivo per cui è stata ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata. La polizia locale ha sequestrato il monopattino, mentre gli atti sull'incidente sono arrivati oggi in procura a Milano.

Incidente a Milano, grave un motociclista

Nella serata di oggi, giovedì 25 giugno, un'automobile e una motocicletta si sono scontrate in un incidente grave a Milano verso le 21.30. Secondo quanto ricostruito, la moto arrivava a grande velocità da via Carlo Marx, mentre l'auto stava svoltando a sinistra, impegnando già l'incrocio. L'impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato dal proprio mezzo che ha terminato la sua corsa a venti metri di distanza, mentre l'uomo è caduto sul marciapiede adiacente. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno intubato l'uomo prima di portarlo in codice rosso in ospedale.