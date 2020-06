in foto: Foto: Fanpage.it

Grave incidente questa sera a Milano, in via Carlo Marx, dove una moto e un'automobile si sono scontrati all'altezza di un incrocio. Il centauro ha impattato il veicolo che stava girando a sinistra, venendo sbalzato dal suo mezzo che ha terminato la sua corsa circa 20 metri più distante. Immediatamente sono corsi sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e due automediche che hanno medicato l'uomo, sulla quarantina, prima di trasferirlo sull'ambulanza dove è stato intubato prima di portarlo in codice rosso in ospedale. Successivamente sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i primi rilievi, chiedendo ai presenti se ci fosse qualche testimone oculare. Nessuna conseguenza, invece, per i componenti dell'automobile, una famiglia residente in zona. Sgomento il vicinato, riversatosi in strada per accertarsi delle condizioni del motociclista.

La prima ricostruzione della dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, la motocicletta sarebbe arrivata a grande velocità all'altezza dell'incrocio in questione già impegnato per la manovra di svolta dall'automobile. Prima di giungere all'incrocio, però, a inizio via, la moto avrebbe superato un autobus dell'Atm, il cui conducente ha parlato a lungo con i vigili per dare una sua versione dei fatti. Altrettanto hanno fatto i componenti della famiglia a bordo dell'auto, che avrebbero dichiarato di essersi fermati al sopraggiungere del centauro. L'auto in questione, però, era già abbondantemente sulla parte di carreggiata dedicata a chi arriva dalla direzione opposta, motivo per cui gli agenti della polizia locale dovranno stabilire ora se il centauro è sbucato dal nulla all'ultimo momento e l'auto non ha fatto in tempo a cambiare direzione per evitare l'impatto, o se il veicolo era comunque troppo avanti per concedere la precedenza alla motocicletta.