in foto: (Immagine di repertorio)

Sembra un vero e proprio bollettino di guerra quello che giunge dalle strade lombarde. È di ieri sera l'ultimo tragico incidente in ordine di tempo che ha causato un morto e un ferito. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 21 a Roncoferraro, in provincia di Mantova, sulla strada comunale Sismondo Francesco. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Mantova, un'auto con a bordo due ragazzi è uscita di strada finendo in un fossato e urtando contro un ponticello in cemento. Alla guida della vettura c'era un ragazzo di 25 anni, Cosmin Barbu, mentre accanto a lui sedeva un amico di 28 anni. Per il 25enne Cosmin non c'è stato purtroppo niente da fare: il ragazzo è morto dopo essere stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Mantova. L'amico che era in auto con lui, un 28enne, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. È arrivato in codice giallo e le sue condizioni sono in via di miglioramento.

L'incidente a poche centinaia di metri dall'abitazione della vittima.

La vittima è un ragazzo di nazionalità romena che abitava a Castelletto Borgo, piccolo comune sempre nel Mantovano. Nell'incidente, secondo quanto hanno appurato gli agenti della stradale, non ci sarebbero altre vetture coinvolte: il 25enne ha perso da solo il controllo del mezzo, per cause da accertare. Il punto in cui il giovane ha perso la vita distava solo poche centinaia di metri dalla sua abitazione.