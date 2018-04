Via libera della Sovrintendenza alla riqualificazione di piazza Castello, a Milano. Il nuovo, decisivo passo in avanti verso la sistemazione di uno dei luoghi più simbolici di Milano è stato comunicato dall'assessore all'Urbanistica Pierrfancesco Maran con una nota: "Il confronto con la Sovrintendenza ci ha consentito di rendere il progetto ancor più connesso al contesto urbano, nel solco della tradizione milanese. Ora possiamo procedere alla redazione del progetto definitivo per valorizzare quello che, dal Castello a San Babila, rappresenta il più esteso percorso pedonale della città". Per la Sovrintendenza il progetto di riqualificazione naturalizzerà "l’area antistante il Castello come espansione del parco, rafforzando gli elementi più connotativi, come l’emiciclo arboreo e il verde delle aiuole a cornice delle visuali verso il Castello".

Il progetto per la riqualificazione di piazza Castello è affidato a un gruppo di architetti guidati da Emanuele Genuizzi (Banal, Strambio e Ragazzo gli altri progettisti), che nel febbraio dello scorso anno hanno vinto il concorso internazionale di progettazione bandito dall'amministrazione comunale attraverso la piattaforma telematica Concorrimi.it. Le leggere modifiche indicate dalla Sovrintendenza prevedono la riduzione delle superfici a calcestre di piazza Castello e l’utilizzo del granito di Montorfano per largo Beltrami, dove si trovava l'Expo gate. Il progetto di riqualificazione porterà alla realizzazione di un grande parterre alberato in piazza Castello, che sfocerà in un boulevard che si estende fino a piazza Duomo: anche largo Beltrami, largo Cairoli e le aree di raccordo saranno riqualificate. Le aree verdi della zona saranno ridisegnate grazie alla piantumazione di numerosi alberi e alla ridefinizione degli spazi, con l'obiettivo di creare armonia e continuità con l’attigua area pedonale di via Dante. Dopo il via libera della Sovrintendenza, Palazzo Marino incaricherà i progettisti vincitori del concorso di stilare il progetto definitivo, cui seguirà quello esecutivo. I lavori in piazza Castello e largo Beltrami dovrebbero partire entro il 2021.