Nel giorno della morte di Mario Galbusera, fondatore del famoso biscottificio di Cosio Valtellino, provincia di Sondrio riemergono dal cassetto dei ricordi le tante pubblicità che l'azienda, diventata dagli anni Sessanta in poi uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale dell'industria dolciaria, ha proposto sulle tv nazionali e locali. Ce n'è una in particolare che incuriosisce gli appassionati dei biscotti nati Morbegno, un piccolo paese valtellinese e oggi diffusi in tutt'Italia.

È uno spot degli anni Ottanta in cui c'è una bambina bionda dal sorriso sfolgorante e ovviamente molto telegenico che si rivolge al ‘Mago G', il personaggio inventato per pubblicizzare i prodotti Galbusera. Quella bimba che all'epoca aveva circa 7 anni sarebbe stata poi destinata ad una grande carriera: altri non è che Ilary Blasi, showgirl italiana nonché moglie dell'ex calciatore Francesco Totti. La carriera di Ilary Blasi in tv è iniziata molto presto, tanti anni prima di Passaparola. Qualche anno più tardi fu di nuovo protagonista di uno spot per biscotti, stavolta per la Balocco.