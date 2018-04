È morto ieri sera Mario Galbusera, fondatore del famoso biscottificio di Cosio Valtellino, provincia di Sondrio. Galbusera era nato a Morbegno nel 1924 e aveva compiuto 94 anni a giugno. Tuttora era presidente onorario dell'azienda dolciaria, che nacque dal laboratorio di pasticceria del padre Ermete. Mario Galbusera e il fratello Enea fecero diventare in pochi anni l'impresa di famiglia uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale dell'industria dolciaria. Nel 2002 Mario Galbusera ricevette il titolo di Cavaliere del Lavoro.

Questa la storia dell'azienda raccontata sulle pagine del sito ufficiale di Galbusera: "Tutto ha avuto inizio in un caffè pasticceria di Morbegno, un piccolo paese situato in Valtellina. Nel laboratorio attiguo, Mario ed Enea Galbusera vi passavano le ore, inseguendo il sogno di portare la bontà dei loro biscotti oltre i confini di quel luogo. E se Galbusera oggi è tra le più importanti realtà imprenditoriali del nostro Paese, è perché ha saputo venire incontro alle vostre esigenze senza aver mai perso di vista le proprie origini. Perseguendo la filosofia della bontà, ha continuato a impegnarsi nel fare prodotti di qualità con immutata passione". Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore, una vera e propria istituzione per la cittadina di Morbegno: "Oggi è un giorno triste e di cordoglio. Buon viaggio, signor Mario", ha scritto il sindaco Andrea Ruggeri.