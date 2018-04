Quattro giorni dedicati alla pasta alla carbonara, piatto tipico della tradizione culinaria romana. Ma, attenzione: a ospitare la manifestazione sarà la "rivale" Milano, la Capitale morale che spesso si contrappone alla Capitale d'Italia. Dal 3 al 6 maggio gli spazi al coperto di piazza Città di Lombardia, all'ombra della sede della Regione, ospiteranno il "Carbonara festival". Si tratta di una manifestazione organizzata da Streeat – European food truck festival e da Roma food porn che, dopo il successo dell'edizione romana, arriva anche nel capoluogo lombardo. A Milano i ristoranti romani sono numerosi, così come gli estimatori della cucina della Capitale. Lo dimostra anche il numero di coloro che, su Facebook, si sono dichiarati interessati alla manifestazione di inizio maggio: sono oltre 40mila le persone interessate (si rischia una nuova "Notte delle lanterne?") e oltre 4.500 quelle che hanno confermato la propria partecipazione.

Orari e costi del festival

L'ingresso alla manifestazione è gratuito, anche se le porzioni di pasta sono a pagamento. Un piatto abbondante (gli organizzatori assicurano una quantità attorno ai 130 grammi) di Carbonara Dop costerà 10 euro, mentre ci sarà la possibilità di assaggiare anche altre varianti, come la carbonara "veg" (prezzi in via di definizione). Per accompagnare la carbonara si potranno bere Coca Cola e la nuova Birra Peroni Cruda (un prodotto che verrà lanciato proprio durante l'evento) rispettivamente a 3 e 5 euro. In piazza chef professionisti prepareranno al momento la pasta alla carbonara con ingredienti di qualità, in versioni anche diverse da quella tradizionale. I loro piatti saranno poi giudicati in maniera da premiare il "King della carbonara". Per la carbonara Dop si utilizzeranno rigorosamente pasta del "Pastificio artigianale Rustichella d'Abruzzo", guanciale Fiorucci, pecorino romano Dop dell'omonimo consorzio, uova di "le Naturelle" e pepe in grani di Sarawak. Il "Carbonara festival" si terrà giovedì 3 Maggio dalle 18 all'1, venerdì 4 e sabato 5 maggio dalle 12 all'1 e domenica 6 maggio dalle 12 a mezzanotte. La musica tradizionale romana sarà la colonna sonora dell'evento: piazza Città di Lombardia si trasformerà in una maxi trattoria romana.