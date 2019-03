in foto: L’auto dei Ghostbusters avvistata a Milano (Foto da Instagram di Supermantega)

Strani avvistamenti a Milano nella mattinata di oggi, lunedì 18 marzo. Non sono fantasmi, ma qualcosa di molto simile: per le strade del centro del capoluogo lombardo infatti in tanti hanno visto sfilare l'auto dei Ghostbusters, i mitici acchiappafantasmi. La Ecto-1, questo il nome della Cadillac Miller-Meteor opportunamente trasformata dai protagonisti del film record di incassi del 1984, è stata immortalata in molte foto pubblicate dai milanesi sui social network, specie su Instagram. E non è mancato chi, fotografando l'auto degli acchiappafantasmi, si è lasciato andare a un po' di nostalgia: "Ed è subito anni '80".

Alessandro Cattelan ha svelato il mistero sull'auto dei Ghostbusters

In tanti naturalmente si sono anche chiesti cosa ci facesse l'auto dei Ghostbusters in giro per Milano (tra l'altro ci è arrivata a bordo di un carro attrezzi, cosa che non ha mancato di suscitare una certa ironia sulla presunta inflessibilità dei vigili urbani milanesi). La risposta l'ha data il conduttore televisivo Alessandro Cattelan, sempre su Instagram: si è trattato a quanto pare di una trovata pubblicitaria per annunciare la prossima edizione della sua trasmissione televisiva "E poi c'è Cattelan" (Epcc), in onda su Sky Uno a partire dall'11 aprile. "Noi ci stiamo preparando a cominciare – ha scritto Cattelan facendosi immortalare davanti alla Ecto-1 parcheggiata – Who you gonna call?".