Una violenta lite tra fidanzati ha rischiato di finire in tragedia a Covo, nel Bergamasco. Protagonisti una donna di 31 anni e il suo fidanzato, entrambi di origini marocchine. I due nel primo pomeriggio di ieri hanno litigato violentemente in auto, davanti a diversi passanti. A un certo punto la donna ha cercato di uscire dalla vettura, rimanendo però incastrata nella portiera con una mano. Il fidanzato non ci ha pensato due volte: ha messo in moto l'auto ed è partito, trascinandola per una ventina di metri circa. L'uomo non si è fermato neanche quando la fidanzata ha urlato per il dolore: la donna si è salvata solo perché è riuscita a divincolarsi dalla vettura, rotolando sull'asfalto.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 13 in via Trieste, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. A chiamare i soccorsi sono stati proprio alcuni dei passanti che hanno assistito alla scena e sono intervenuti per primi per prestare le prime cure. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio oltre ai soccorritori del 118. La donna, che ha riportato contusioni su tutto il corpo e una ferita alla testa, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stata ricoverata in codice giallo: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. I militari dell'Arma sono adesso sulle tracce del fidanzato della donna, le cui responsabilità sono state ribadite ai carabinieri anche dai diversi testimoni che hanno assistito all'episodio.