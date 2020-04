"La chiesa del cimitero di Bergamo vuota. Finalmente". Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pubblicato una fotografia che mostra la chiesa del cimitero bergamasco completamente vuota. La struttura era diventata il simbolo della tragedia, con decine di bare messe in fila perché non c'era più spazio nelle camere mortuarie, tanto da costringere l'esercito a intervenire con colonne di camion per portare via le salme. Oggi la chiesa è finalmente vuota e diventa un simbolo di speranza.

La chiesa del cimitero di Bergamo è vuota: uno scatto che porta speranza

Attorno alla metà del mese di marzo erano state diffuse le prime immagini della cappella del cimitero di Bergamo riempita di bare delle vittime del coronavirus. Scene simili sono state documentate anche in altri edifici religiosi, come per esempio nella chiesa di Seriate. Il picco di morti ha sconvolto la Bergamasca: nessuno ha ancora un bilancio definitivo, ma le stime sono di un numero di decessi quintuplicato rispetto agli anni precedenti nel periodo dell'epidemia. La situazione è arrivata a una tale gravità che le agenzie funebri e i crematori non erano più in grado di gestire l'enorme afflusso di salme. Per questo sono iniziate le carovane di mezzi militari per spostare le bare in altre città.

in foto: La chiesa stipata di bare nel mese di marzo

L'ondata della pandemia ha rallentato

L'ondata della pandemia sembra ora in fase calante a Bergamo. I casi accertati (il totale è di 10.590) sono in rallentamento. Anche dagli ospedali arrivano notizie confortanti: gli accessi al pronto soccorso sono in diminuzione, così come i pazienti ricoverati. La speranza dei bergamaschi è che la foto diffusa dal primo cittadino segni davvero la fine dell'incubo e la speranza di una nuova fase,