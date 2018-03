La droga, ketamina, viaggiava all'interno di comuni confezioni di shampoo. Ma i numerosi flaconi trasportati nel suo bagaglio da una ragazza di 20 anni, un'italiana proveniente da Eindhoven, in Olanda, hanno insospettito i finanzieri in servizio all'aeroporto di Orio al Serio, vicino Bergamo. I militari delle Fiamme gialle hanno così bloccato la giovane, sottoponendo ad analisi il contenuto delle confezioni. È emerso che non si trattava di shampoo, ma della potente droga sintetica in forma liquida, sempre più diffusa tra i giovani e dagli effetti devastanti sulla salute: produce un effetto di dissociazione tra mente e corpo e spesso viene assunta assieme a droghe pesanti, alterando le capacità motoria e psichica.

Arrestati cinque corrieri della droga

Da questa scoperta sono partite ulteriori indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Bergamo, per ricostruire la rete dei contatti della ventenne e i suoi precedenti spostamenti. Grazie anche a intercettazioni telefoniche ed ambientali è stato possibile individuare un gruppo di giovani ragazzi, tra i 20 ed i 30 anni, tutti residenti in Italia, che rifornivano le piazze dello spaccio di ketamina della Lombardia e del Piemonte. Cinque le persone arrestate in diverse occasioni negli aeroporti di Orio al Serio, Malpensa e Treviso: sono stati tutti bloccati mentre tentavano di introdurre la ketamina in Italia sempre con il medesimo trucco, cioè nascondendola all'interno dei flaconi di shampoo. I corrieri della droga acquistavano la sostanza stupefacente in Olanda e la rivendevano successivamente nei locali della movida frequentati dai ragazzi più giovani. Sette i chili della sostanza sequestrati, un quantitativo ingente se si considera che è stato individuato in un’unica operazione di servizio, denominata "bon voyage" dai finanzieri di Orio al Serio.