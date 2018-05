in foto: Joe, il cagnolino eroe (Facebook)

Un piccolo cagnolino di razza shitzu non ha esitato a mettersi contro un pitbull e un boxer, ben più grandi di lui, per salvare la sua famiglia. Purtroppo Joe, questo il nome dello shitzu, ha pagato con la vita il suo coraggio. Il drammatico episodio è accaduto venerdì in una villa di Sirtori, in provincia di Lecco. L'eroico cagnolino, un esemplare di tre anni d'età grande più o meno quanto un gatto, era nel giardino della villetta assieme a un ragazzino di 14 anni e a sua madre. A un certo punto i due cani del vicino, un pitbull e un boxer, sono riusciti a passare sotto la recinzione che separa le due proprietà e si sono diretti minacciosamente contro l'adolescente e la madre. Joe non ci ha pensato un attimo: si è parato davanti ai due cani ben più grandi di lui, consentendo ai suoi due padroni di mettersi in salvo in casa. Purtroppo il piccolo cagnolino, nonostante il suo coraggio, non è riuscito ad avere la meglio sui due cani: è stato afferrato e sbranato davanti agli occhi del quattordicenne e della madre, che hanno assistito alla terribile scena dalla finestra.

Solo l'intervento di alcuni veterinari dell'Agenzia per la tutela della salute ha posto fine allo scempio. Per Joe, purtroppo, non c'era più niente da fare. I due cani del vicino sono stati sequestrati e il proprietario di Joe, il 43enne Enrico Nocera, ha sporto denuncia sull'accaduto. Già in passato, a quanto pare, i cani del vicino avevano mostrato segni di aggressività. La terribile ma eroica morte di Joe ha evitato che il ragazzino e la madre venissero azzannati dai due cani del vicino: lo choc per quanto avvenuto davanti ai loro occhi è stato però così forte da costringere la donna a recarsi al pronto soccorso. Al momento dell'aggressione, fortunatamente, il figlio minore del 43enne Nocera, un bimbo di 4 anni, non era in casa: "Non oso pensare cosa sarebbe potuto accadere", ha detto il padre. Di certo, comunque, il piccolo Joe si sarebbe battuto per difendere anche lui.