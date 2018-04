Dopo averla celebrata in diverse canzoni, il rapper J-Ax, ex degli Articolo31, ha deciso di dedicarsi alla vendita della "maria". Si tratta naturalmente della varietà legale di marijuana, quella a basso contenuto di Thc, per altro già sdoganata in diversi negozi disseminati a Milano e in tutta la Penisola. Sabato pomeriggio anche il rapper milanese si è unito al commercio della marijuana legale: al civico 1 di via Bertini, a Milano, ha aperto "Mr. Nice", negozio in cui J-Ax, come annunciato sui social, ha messo in vendita la "Maria Salvador" dell'omonima canzone. Si tratta di una varietà di cannabis con principio attivo inferiore allo 0,6 per cento: una marijuana light liberamente acquistabile e utilizzabile dagli acquirenti. E i clienti, almeno a giudicare dalla folla che si è assiepata davanti al negozio per l'inaugurazione, non mancheranno. Lo stesso J-Ax in un post ha spiegato una delle ragioni della sua "discesa in campo" nel commercio della canapa legale: "Negli ultimi 20 anni tutti i soldi che giravano intorno alla marijuana sono sempre finiti nelle mani della criminalità organizzata, mentre per me è meglio darli ai tabaccai, ai giovani imprenditori che stanno aprendo i negozi, a chi la coltiva e a chi la distribuisce. Il mercato illegale della cannabis in Italia ha un valore stimato tra i quattro e i nove miliardi di euro. Soldi letteralmente bruciati, che con la cannabis legale vengono tassati e immessi nella società".

in foto: Folla all’inaugurazione

La nuova "impresa eccezionale" di J-Ax strizza dunque l'occhio alla legalità, all'etica, ma anche al portafoglio, senza dimenticare la famiglia: e infatti nella società che gestisce "Mr. Nice" figura anche il fratello di J-Ax, Grido (anche lui rapper) oltre a un altro collega, Takagi. Sabato tutti e tre si sono messi dietro il bancone a servire i clienti in veste di commessi d'eccezione e soprattutto a posare per selfie finiti poi sui social network: "È arrivato il giorno che aspettavo da 20 anni – ha detto J-Ax, che ha poi assicurato che il suo negozio servirà – la marijuana legale più buona di tutte".