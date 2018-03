Weekend "a tutta birra" a Milano: dal 23 al 25 marzo il capoluogo lombardo ospita la XIIIesima edizione dell'Italia beer festival (Ibf), il primo festival sulle birre artigianali d’Italia. Quest'anno quella che è stata la prima manifestazione italiana sull'argomento, ideata nel 2005 da Paolo Polli, si apre all'internazionalità: oltre alle specialità nazionali si potranno infatti degustare le birre artigianali di diversi birrifici esteri gemellati con la rassegna: "Tredici anni di festival sono un grande traguardo per me e per gli appassionati di birra artigianali, nonché per i birrifici che sono stati fedeli in tutti questi anni – dichiara Paolo Polli – Si può dire che siamo stati i pionieri di tanti festival che hanno preso ispirazione dal nostro, e per noi è un onore. Siamo stati tra i primi, 13 anni fa, a parlare di birra artigianale e a riunirci nel primo festival, ci hanno additato di follia. Ma dopo tante edizioni siamo ancora qui a offrire delle belle esperienze degustative a chi di birra ne capisce davvero. Per questo festival, per festeggiare il compimento dei 13 anni, ospitiamo per la prima volta anche dei birrifici esteri".

Come funziona l'Italia beer festival: prezzi e orari

Il "funzionamento" dell'Italia beer festival è molto semplice: da venerdì 23 fino a domenica 25 marzo gli appassionati della bevanda dorata potranno recarsi negli spazi dell'East end studios di via Mecenate 88/a a Milano, dove dopo aver acquistato un ticket di ingresso e aver lasciato 2 euro di cauzione per un bicchiere (ma chi ha un bicchiere delle edizioni precedenti può portarselo e utilizzarlo) potranno degustare tutte le birre presenti acquistando gettoni da 1 o 2 euro, corrispondenti rispettivamente a 10 e 25 centilitri. Il ticket di ingresso costa 7 euro. Oltre alla birra, non mancherà il buon cibo: negli spazi dell'East end studios si potrà mangiare la pizza della Pizzeria Ambaradan, il fritto ascolano de "Lo Scarrozzino", assaggiare la cucina bergamasca di "Porcky" o il panino con polpetta di cavallo di "Bq de nott". La colonna sonora della manifestazione sarà arricchita dalla musica di Howlin Lou & His Whip Lovers (venerdì alle 22.30) e di Roberta Carrieri e dei Chilly Willy (sabato alle 21.30 e poi alle 24). Questi gli orari della manifestazione: venerdì 23 marzo dalle 17 alle 2, sabato 24 marzo dalle 12 alle 2 e domenica 25 marzo dalle 12 a mezzanotte.