in foto: Immagine di repertorio

BERGAMO – Incidente stradale mortale, nella notte, a Clusane, frazione del Comune di Iseo, dove sorge l'omonimo lago, nella provincia di Bergamo. Leonardo Brioni, 24 anni, residente a Solza, sempre nella Bergamasca, è morto dopo essersi schiantato contro un palo. Il giovane stava percorrendo via Risorgimento, tratto della Strada Provinciale 12, a bordo delle sua Ford Fiesta, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sale Marasino, che hanno estratto il 24enne dalle lamiere dell'auto e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Ancora sconosciute le cause dell'incidente e la dinamica: sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Iseo. Non si esclude che il 24enne possa essere stato vittima di un colpo di sonno, oppure che abbia perso il controllo dell'automobile a causa dell'asfalto ghiacciato.