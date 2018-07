in foto: Alcuni dei membri della bend heavy metal degli Iron Maiden in posa nel Cafè bar Gallo di Somma Lombardo (foto dalla pagina Facebook del locale)

Nella loro carriera, lunga più di 40 anni, hanno pubblicato decine di album vendendo milioni di dischi. Eppure, sabato pomeriggio, nessuno tra gli avventori del Cafè Gallo di Somma Lombardo, nel Varesotto, si era accorto che alcuni musicisti degli Iron Maiden, band leggenda dell'heavy metal, erano seduti tranquillamente ai tavolini per guardarsi la partita della loro nazionale di calcio, l'Inghilterra, impegnata ai Mondiali di Russia contro la Svezia. È stato solo quando l'autista della band ha reso noto chi fossero quegli attempati signori che la curiosità e l'attenzione dello staff e degli altri clienti si sono destate. Tutti conoscevano di nome la band, ma nessuno ne aveva mai visto i componenti: le cameriere e gli altri clienti del locale si sono rifatti, chiedendo ai musicisti britannici di posare con loro assieme per delle foto, poi pubblicate sulla pagina Facebook del locale. "Scommetto che sono umili e non rockstar altezzose", ha scritto un utente. E lo staff del bar ha risposto: "Esatto!! Erano quasi onorati loro quando gli abbiamo chiesto una foto!".

Questa sera saranno migliaia gli spettatori che si recheranno all'Ippodromo di San Siro, a Milano, per gustarsi il concerto delle loro rockstar preferite, uno dei gruppi più importanti ed influenti del loro genere musicale. Giusto per capire la portata dell'evento: i biglietti per il concerto (ancora in vendita) costano 80 euro. Steve Harris (fondatore della band), Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers, Niko McBrain e Bruce Dickinson sono atterrati all'aeroporto di Malpensa sabato scorso. Prima del loro arrivo nel capoluogo lombardo, dove sono sistemati, si sono resi protagonisti del piccolo fuoriprogramma nel bar di Somma Lombardo. Questa sera di sicuro abbandoneranno per qualche ora il loro aspetto "comune", che tanto ha affascinato chi li ha incontrati in incognito, per scatenare la loro musica sul palco dell'ippodromo.