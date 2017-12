Un ragazzino di 18 anni è stato investito questa mattina ad Albairate, in provincia di Milano. Il grave incidente stradale è avvenuto pochi minuti prima delle 8, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, il ragazzo è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada, in via Piave. Non è ancora chiara la dinamica dell'investimento: il 18enne a quanto pare stava andando a prendere l'autobus che lo avrebbe portato a scuola, quando è stato colpito da un grosso suv, una Range Rover. Il conducente della vettura, che si è trovato davanti il ragazzino e non è riuscito a frenare in tempo, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi al giovane.

Il ragazzo è stato portato in elicottero all'ospedale Niguarda.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche: l'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza e un elicottero. Il 18enne è stato stabilizzato dal personale paramedico e successivamente è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono gravi, anche se il 18enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Albairate e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto. Si tratta del secondo grave incidente in pochi giorni ad Albairate: due giorni fa due auto si sono scontrate frontalmente tra loro. I due conducenti sono rimasti feriti. Uno è rimasto incastrato nell'abitacolo: per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.